شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعوية وحملات نظافة ومنافذ لبيع السلع أبرز أنشطة مستقبل وطن بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظات المختلفة، عدة أنشطة على مدار اليوم ، والذى تنوع ما بين احتفاليات لتكريم الطلبة المتفوقين ، والمشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" وندوات توعية وتثقيفية، حول الانتماء للوطن.

فى البداية، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسيا بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية لبعض العمال، حول أهمية التعديلات الدستورية بمناطق "المعصرة وحلوان و15 مايو والمعادى".

كما أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، بميدان النفاورة بإدكو، وشارع البحر برشيد وبجور مجلس مدينة الرحمانية، فضلا عن الدفع بعدد من السيارات المحملة بعدد 2000 كرتونة تحتوى على مواد غذائية، لتوزيعها بأسعار مدعمة بالمجان على الأسر الفقيرة، بمراكز كفر صقر وديرب نجم والحسينية.

فى نفس السياق، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، زيارة لدار الإيواء، لرعاية الأيتام بمدينة كفر الشيخ، تم خلالها توزيع الهدايا والجوائز المالية على الأطفال بالدار.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، حملة مكبرة للقيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة مستشفى مطروح العام، وتوزيع بعض الهدايا على المرضى.

وفى نفس الإطار، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول أهمية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بقاعة نقابة المعلمين بمدينة أبو قرقاص، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية بعنوان " الانتماء للوطن " بدار مناسبات قرية الدهوس بمركز الداخلة، فضلا عن تنظيم لقاء جماهيرى حول خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بمركز شباب قرية أبو الهول بمركز الفرافرة.

كما شنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حملة أعمال نظافة وتجميل بشارع جودة الأسدى بحى شرق أسيوط، فضلا عن إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنزلة عبد اللاء بمدينة أسيوط.