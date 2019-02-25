شكرا لقرائتكم خبر عن قاض منشق عن الإخوان محذرا تركيا من الإرهابية: مافيا ترتكب أعمال فساد بإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المستشار عماد أبو هاشم القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الدولة التركية حكومة وشعبا من جماعة الإخوان، مؤكدا أن جماعة الإخوان عصابات أو مافيا ترتكب جرائم و مخالفاتٍ وإفسادٍ داخل الأراضى التركية.

وأشار "أبو هاشم" فى رسالة له واجها للسلطات فى تركيا، ونشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" :"ربما يغير الرئيس التركىُّ موقفه عندما يكتشف حقيقة ما ترتكبه "مافيا" عصابات الإخوان من جرائم و مخالفاتٍ و إفسادٍ داخل الأراضى التركية ، فهناك وقائع محددة رصدتها بنفسى يشهد عليها مواطنون أتراك سأكشف عنها إن شاء الله فى وقتٍ لاحق .

وتابع:"أهل مكة أدرى بشعابها و المصريون أعلم بحقيقة الإخوان من الأتراك، و كل ما قيل عن الإخوان من سوءٍ فهو يمثل حقائق لا تريد الحكومة التركية تصديقها، حسنًا لقد كنتُ مثلكم مخدوعًا فيهم إلى أن اكتشفتُ أمرهم أخيرًا ، و لى عذرى أننى لا أمتلك مثلكم أجهزةً يمكننى من خلالها تحرى الحقائق و تلافى الأخطاء ".