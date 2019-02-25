الحزب الإشتراكي الموالي لروسيا فاز بالانتخابات البرلمانية في مولدافيا

فاز الحزب الإشتراكي الموالي لروسيا بالانتخابات البرلمانية في مولدافيا.

فبعد فرز اللجنة الانتخابية حوالي 98 بالمئة من صناديق الاقتراع، تبيّن أنّ الحزب الاشتراكي الّذي ينتمي إليه الرئيس إيغور دودون قد حاز على نسبة 31,4 بالمئة، أمّا تحالف "آكوم" (الآن) الموالي لأوروبا فقد حصل على 26 بالمئة.

وحصل الحزب الديمقراطي الّذي يترأسه الأوليغارشي فلاد بلاخوتنيوك على نسبة 24 بالمئة، علمًا بأنّه كان الأكبر في البرلمان المنتهية ولايته.

وبالنسبة لحزب رجل الأعمال إيلان شور، المُدان في قضية احتيال كبرى بقيمة مليار دولار، فقد دخل البرلمان أيضًا بنسبة 8,5 بالمئة من الأصوات.

مع الإشارة إلى أنّ مولدافيا منقسمة منذ سنوات بين المؤيدين للتقارب مع روسيا الّذين حازوا على رئاسة الجمهورية عام 2016، والمؤيدين للاندماج بالاتحاد الأوروبي، من بينهم أعضاء في الحكومة. وهذا الانقسام سبّب أزمات سياسية متكرّرة في البلد.