إعلان استمرار حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي بليبيا

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أنّ "حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد مازالت مستمرّة"، مبيّنًا أنّ "هناك أسبابًا دفعت المؤسسة الوطنية للنفط لعدم رفع حالة القوة القاهرة".

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