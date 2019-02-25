رئيس وزراء بلجيكا: المنافسة بين السعودية وإيران تؤثر سلبيا على أمن أوروبا

لفت رئيس وزراء بلجيكا، شارل ميشيل، إلى أنّ هناك "منافسة بين السعودية وإيران منذ الحرب الباردة، وهي تؤثّر سلبيًّا على استقرار وأمن المنطقة وأوروبا أيضًا، لذلك نريد في أوروبا الدفاع عن مصالحنا الجيو-سياسية".

وأوضح في تصريحات صحافية من شرم الشيخ، على هامش القمة العربية- الأوروبية، أنّ "في هذا الصدد على سبيل المثال، نحاول أن نجري حوارًا مع إيران حول الاتفاق النووي لحماية مصالحنا الجيو-سياسية، وهي ليست بالضرورة المصالح نفسها للولايات المتحدة الأميركية".

وشدّد على أنّ "بحضورنا هنا، نريد أن نشجّع قدرتنا على التأثير السياسي، ونشجع الاستقرار والأمن من خلال الشراكة، ونجعل الإرهاب يتراجع، ونحاول أن ندير بطريقة أكثر تنظيمًا قضية الهجرة".

وكانت قد انطلقت مساء أمس في منتجع شرم الشيخ، قمة الاتحاد الأوروبي- الجامعة العربية الأولى من نوعها، بحضور كبير من ممثّلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفدًا من الجانبين.