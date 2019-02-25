الخازن: مقررات "سيدر" دخلت حلبة الصرف بمجرّد تأليف الحكومة

التقى رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، حيث تم البحث في التطورات الأخيرة بعد تشكيل الحكومة.
ولفت الخازن الى "أننا بحثنا في مواضيع الساعة وكيفية الإفادة من تثمير مقررات "سيدر" لتسريع الإنطلاق بورشة إستنهاضية مع إقرار الجميع بضرورة التمسّك بحركة إصلاحية لوضع حد للفساد والهدر في المال العام"، معتبرا أن :مقررات "سيدر" دخلت حلبة الصرف بمجرّد تأليف الحكومة الجديدة وهي ستنتهج خطة مرحلية مواكبة لخفض العجز عبر إصدار موازنة تقشفية، فضلاً عن إجراءات سريعة للحد من مظاهر الفساد التي أنهكت قدرات الدولة الإقتصادية والمالية ووصلت في إنحدارها إلى قعر الهاوية".
واضاف: "كما شددنا خلال اللقاء على وجوب تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف منعا لاجتهادات في غير موقعها قد توصل البلاد الى مواجهة نحن في غنى عنها لا سيما في ظروف الانقسامات الراهنة".
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