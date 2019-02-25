الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التقت رئيس أساقفة قبرص

زارت الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط ثريّا بشعلاني رئيس أساقفة يوستنيانا وسائر قبرصللكنيسة الأرثوذكسيّة خريزوستوموس، وكان تداول في اللقاء على أهمّية استعادة مجلس كنائس الشرق الأوسط لدوره الفعّال في حمل قضايا مسيحيّي الشرق على المستوياتكافة.

هذا وقد عرضت بشعلاني والوفد المرافق لمنهجيّة العمل التي يعتمدها المجلس، لاسيما لجهة الإعداد لموقف موحّد من كلّ ما يواجهه المسيحيّون وشركاؤهم المسلمون في المنطقة. وقد زوّد رئيس الأساقفة خريوستوموس بشعلاني والوفد المرافق ببركته وتوجيهاته بما يخدم الإنسان والسلام في المنطقة، مشدّدًا على أهمّيّة دور قبرص خصوصًا فيما تحمل من إمكانيّة بناء الجسور مع أوروبا، بما يوسّع مساهمة التعاون المشترك.

كما التقت بشعلاني والوفد المرافق المطران يوسف سويف رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية،وكان توافق على تعميق التعاون بين كنيسة قبرص المارونيّة ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خصوصًا في ما يؤكّد الهموم المسكونيّة المشتركة.

وتخلل الجولة أيضًا زيارة للمعهد اللاهوتيّ التابع لكنيسة قبرص واتفاق على بلورة تنسيق وتبادل علميّ في المرحلة المقبلة.