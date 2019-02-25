عدنان يوسف: قرارات المجلسين الوطني والمركزي وضعت للتطبيق وملزمة وليست قرارات استشارية

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدنان يوسف "ابو النايف" الحكومة اللبنانية "لاقرار الحقوق الانسانية ومساندة شعبنا في معركته للحفاظ على وكالة وتحسين خدماتها ودعم مطالب العاملين فيها".

وخلال إضاءة الجبهة لشعلة انطلاقتها الخمسين في مخيم عبن الحلوة، طالب يوسف "القيادة السياسية الفلسطينية والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية الى معالجة وطنية شاملة لوضع الحلول للازمة الراهنة بما يساهم ايضا في تحصين الحالة السياسية والامنية والاجتماعية لشعبنا في لبنان من اجل النهوض بأعباء المرحلة وتحدياتها ومخاطرها الكبيرة على حق العودة والقضية الفلسطينية بشكل عام".

وشدد على أن "نقطة البداية تبدأ من ضرورة القناعة بسياسة جديدة خارج اطار القيود السياسية التي اطرتها عملية اوسلو، وندعو الى استعادة وحدتنا الوطنية وانهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعتبارها قرارات للتطبيق وليست قرارات استشارية خاصة ما يتعلق بسحب الاعتراف باسرائيل والعمل على محاكمة مجرميها على المستوى الدولي ووقف التنسيق الامني بشكل كامل والغاء اتفاق باريس الاقتصادي وفتح الابواب على المستوى الدولي لعزل اسرائيل والسعي الى محاكمتها".