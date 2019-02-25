نجم: على الدولة أن تحاسب وتحاكم كل من أساء للطبيعة والمال العام والشعب

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب نزيه نجم، حول ما إذا كان متفائلًا مع الحكومة الجديدة بمسار توافقي نحو الإنجاز، "أنّني دائمًا متفائل، لأنّ غياب التفاؤل يعني زوال البلد. نحن في وضع إقتصادي سيء، ولا يمكن إلّا أن نكون متفائلين؛ وقد رأينا في الجلسة النيابية جو التفاؤل"، مركّزًا على أنّه "إذا حكومة ممثّلة فيها كلّ الأحزاب وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ولم يكن هناك تفاؤل، فهذا أمر سيء".

ورأى في حديث إذاعي ضمن برنامج "أمنك بأمان"، أنّه "إذا وضعت الحريري "مع المياه العكرة، بيمشي"، فكيف إذا كان معه فريق من النواب؟ هو بدأ العمل منذ اليوم، ولا يجب أن ننسى أنّ هناك دور كبير للمجلس النيابي إلى جانب الحكومة، لجهة التشريع ومساعدتها كي تنتج وتكون فاعلة".

وعمّا إذا كان هناك إمكانية لمحاسبة أي وزير مقصّر أو يلعب دورًا سلبيًّا، أوضح نجم أنّ "الحريري قال إنّ من لديه مشكلة ستكون معي. نحن نريد تأمين الكهرباء وتأمين فرص عمل لأولادنا وتفعيل الاقتصاد والسير بمشاريع "مؤتمر سيدر". وبيّن انّ "هناك اليوم 20 مليار دولار، لا 11 مليار فقط، نعمل كي يُصرفوا في البلد خلال 8 سنوات، ويمكن أن يأمّنوا آلاف الوظائف".

وعن وجود خارطة طريق لمواجهة الكوارث البيئية، نوّه إلى أنّه "لا يمكن توقّع ما ستعطيه الطبيعة، لكن يمكن أن تكون المجاري والمعدات حاضرة لحماية البلد والمواطنين"، مشدّدًا على أنّ "الكسارات والمرامل "خربوا الدني" وأثّروا على مجاري المياه والأنهار، إن في الممرّات الخاصة بها أو برواسبها في المياه".

وركّز نجم على "أنّنا "لعبنا" جدًّا بالطبيعة، وهذا بحاجة إلى عمل جدّي لتصحيح. بموضوع السدود، هناك أراض لا يمكنها أن تحمل كميات مياه كبيرة. من هنا، يجب القيام بدراسة وافية لسد بسري، الّذي يقع على طرفين معرّضين للهزات الأرضية. يجب تقييم الأثر الجيولوجي".

وجزم أنّ "الحريري سيعمل وسينجح. هو لا يعرف الكلل والملل ووُلد للعمل وشخص غيره لا يحتمل 9 أشهر لتأليف الحكومة"، مشدّدًا على أنّ "على الدولة أن تحاسب وتحاكم كلّ من أساء للطبيعة والمال العام والشعب اللبناني. هذا عمل إجرامي، ويجب محاسبتهم كمجرمين".