رويترز: السلطات البريطانية تعلن عزمها تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

ذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات البريطانية أعلنت عزمها على حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري.
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد كشفت أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد يعتزم تقديم قرار إلى البرلمان يتضمن حظر "حزب الله" وتصنيفه تنظيمًا إرهابيًّا.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار ستتم مداولته في البرلمان، لكنها أعربت عن خشيتها من معارضته، من قبل زعيم المعارضة، جيريمي كوربين، الذي وصف الحزب يوما بأنه "صديق".
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المرتقب، لوزير الداخلية، يأتي بعد تحذيرات من قبل بعض النواب، بأن الحكومة اتخذت القرار الخاطئ بحظرها الجناح العسكري للحزب فقط، ما يعني السماح لمؤيدي الحزب بالتظاهر في الأماكن العامة، ورفع علم الحزب.
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