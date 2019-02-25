محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، جهودها لكشف غموض مقتل سائق "توكتوك"، عثر على جثته ملقاة بإحدى الترع بمركز كفر الدوار. تبين أن الجثة لـ"م.ا" 19 سنة، مقيم بمركز كفر الدوار، وبها طعنات بالرقبة والبطن ملقى بإحدى الترع. كشفت تحريات المباحث أن المجني عليه يعمل سائق "توكتوك"، واستدرجه مجهولون بحجة توصيلهم، وقتلوه بغرض سرقة التوكتوك الخاص به. حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة سائق "توكتوك" من ترعة في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.