"بولاق تحت السيطرة".. الشرطة تطارد مروجي الكيف وحائزي السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت قوات الشرطة بالجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة ومروجي المواد المدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

أسفرت الحملة بمشاركة العميد شامل عزيز مأمور قسم بولاق الدكرور، عن ضبط بندقية خرطوش بامب أكشن وفرد خرطوش و18 طلقة. وتمكن النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث بولاق الدكرور من تنفيذ 245 حكما قضائيا بينها 3 بالسجن المؤبد، و6 قطع أسلحة بيضاء.

جهوده النقيب هشام شهاب معاون مباحث بولاق الدكرور أسفرت عن ضبط 1375 جراما من جوهر الحشيش المخدر، 810 جرامات من مخدر الاستروكس و119 قرصا مخدرا.

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