موسكو وواشنطن مستعدتان لتخفيف العقوبات عن طالبان دون إلغائها

وكالات :

أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد بلاده والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان، مؤكدا أنه لا حديث عن إلغاء العقوبات تماما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كابولوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين : "إذا تحدثنا بجدية عن أهمية الإسهام في الدفع بعملية المصالحة الوطنية الأفغانية، فإنه يتعين أن تتصالح طالبان مع بقية الأفغان" ، مضيفا :" لذلك عليهم أن يلتقوا لإجراء المحادثات"، ومشيرا

إلى وجود أن فريق تفاوضي لدى طالبان.كما أوضح كابولوف أن العقوبات على طالبان فُرضت من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة تعتقد مثل روسيا أن الوقت قد حان للعمل على هذه العقوبات ، وتابع قائلا :" يجب مناقشة هذا الموضوع في إطار قواعد وميثاق الأمم المتحدة ومع الشركاء الدوليين".