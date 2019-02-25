أبرز أحداث القمة العربية الأوروبية

اجتمع رؤساء الدول العربية وقادة الاتحاد الأوروبي في القمة العربية الأوروبية التي عقدت لأول مرة في مدينة شرم الشيخ بمصر.

ترأس القمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد، إلى جانبه "جانبدونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبى، ومن المقرر أن تنتهي اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير.

ضمنت القمة مناقشة المواضيع التي استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الهجرة، الإرهاب، والتجارة.

تنظر دول الاتحاد الأوروبي إلى القمة بإعتبارها وسيلة لحماية مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التقليدية بينما تتحرك الصين وروسيا لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة.

حضر القمة معظم قادة الجامعة العربية البالغ عددهم 22 عضوًا باستثناء الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن عُلقت بلاده من الجامعة العربية بسبب الحرب الأهلية، وذلك بالإضافة إلى السودان ورئيسها عمرالبشير الذي يصارع الاحتجاجات في بلاده.

كما أكدت المملكة العربية السعودية والكويت دعمهما للقضية الفلسطينية في القمة العربية الأوروبية، كما دعا الملك سلمان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إيران لوقف دعم الميليشيات في الشرق الأوسط ووقف تدخلها في المنطقة.

وقد اعترف توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي ينظم مؤتمرات قمة لدول الاتحاد الأوروبي، "بوجود خلافات بين دول الاتحاد"، لكنه قال إن الجيران هم أكثر عرضة للخطر من القوى البعيدة.

وقال رئيس الوزراء البولندي السابق لزعماء من نحو 40 دولة في القمة "نحتاج إلى التعاون وألا نتركه للقوى العالمية بعيدا عن منطقتنا"، ولم يذكر هذه السلطات، لكن مصدر بالاتحاد الأوروبي أكد أنه يعني الصين وروسيا.

يذكر أن الصين تعمل على زيادة التجارة

مع المنطقة وأقامت قاعدة عسكرية في جيبوتي، وروسيا تدعم عسكريا الرئيس السوري بشار الأسد في حربه الأهلية.

وذكر رئيس الوزراء البلجيكى خلال وجوده في القمة العربية الأوروبية، أن بلجيكا أرادت تشجيع "الاستقرار والأمن من خلال الشراكة" والإسهام في مكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة "بطريقة منظمة للغاية".

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات ثنائية خلال تواجدها بالقمة مع توسك و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن المقرر عقد المزيد من اللقاءات الثنائية مع قادة الاتحاد الأوروبي حيث تحاول كسر الجمود في الداخل حول اتفاق البريكسيت مع الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكرأن القادة العرب والأوروبيون سيواصلون إلقاء بياناتهم خلال الجلسة العامة الثانية، كما ستعقد جلسة تفاعلية مغلقة للقادة والزعماء لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ اليوم الاثنين.