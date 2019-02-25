- 1/2
- 2/2
اعتدت المجموعات الإرهابية في سوريا، اليوم الإثنين، بـ 7 قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي استهدفت بـ7 قذائف صاروخية المنازل السكنية
يذكر أن مجموعات إرهابية منتشرة في بلدة اللطامنة اعتدت أمس السبت بعدة قذائف صاروخية على بلدة زلين شرق مدينة (محردة) بريف حماة الشمالي الغربي؛ أسفرت عن وقوع أضرار مادية.
وفي سياق آخر، أفادت (سانا) بأن الجهات المختصة عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي وغربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر قذائف صاروخية للإرهابيين على المنازل في ريف حماة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.