قذائف صاروخية للإرهابيين على المنازل في ريف حماة بسوريا

المجموعات الإرهابية في سوريا- أرشيفية

وكالات :

اعتدت المجموعات الإرهابية في سوريا، اليوم الإثنين، بـ 7 قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي استهدفت بـ7 قذائف صاروخية المنازل السكنية

في مدينة سلحب؛ ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل، والممتلكات دون وقوع إصابات بين المدنيين، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش السوري العاملة بحماة دمرت منصات وأوكارا وتحصينات للإرهابيين في اللطامنة؛ موقعةقتلى ومصابين في صفوفهم.يذكر أن مجموعات إرهابية منتشرة في بلدة اللطامنة اعتدت أمس السبت بعدة قذائف صاروخية على بلدة زلين شرق مدينة (محردة) بريف حماة الشمالي الغربي؛ أسفرت عن وقوع أضرار مادية.وفي سياق آخر، أفادت (سانا) بأن الجهات المختصة عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي وغربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي.