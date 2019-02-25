"تجمع المهنيين السودانيين" يعلن توجه مظاهرات اليوم إلى القصر الجمهوري

مظاهرات السودان

وكالات :

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" أن المظاهرات التي سينظمها اليوم الاثنين، ستتجه إلى القصر الجمهوري، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ويلعب "تجمع المهنيين السودانيين"، والذي يضم لجنة أطباء السودان المركزية، وشبكة الصحفيين السودانيين، ولجنة المعلمين المركزية، وتحالف المحامين الديمقراطيين، دورا هاما في

المظاهرات والاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

ورغم إعلان البشير يوم الجمعة الماضي، حالة الطوارئ إلا أن السودانيين يواصلون التظاهر والاحتجاج ضد حكمه، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

أمس الأحد بعد أن تحدى معارضو البشير حالة الطوارئ.

وتصف جماعات المعارضة قرار البشير بأنه محاولة لإسكات مطالب شعبية بتنحيه عن السلطة وتدعو إلى استمرار الاحتجاجات.

وبدأت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات وارتفاع الأسعار ونقص السيولة، لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس البشير.1