موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة تسوية الأزمة الأفغانية من قبل الأفغانيين أنفسهم

مبعوث الرئيس الروسي إلى افغانستان زامير كابولوف

وكالات :

اتفقت روسيا والولايات المتحدة على أن المشكلة الأفغانية يمكن تسويتها فقط من قبل الأفغانيين أنفسهم؛ وذلك وفقا لما أعلنه مبعوث الرئيس الروسي إلى افغانستان زامير كابولوف، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كابولف اليوم الاثنين "اتفقنا مع واشنطن على أن روسيا أو أمريكا لن تفرضا على الأفغانيين أي حلول أو قرارات"، مضيفا "لقد اتفقنا على منح جميع الأفغانيين فرصة؛ بما في ذلك طالبان،

والسياسيون الأفغان الذين شاركوا في لقاء موسكو؛ من أجل التوصل لحل مقبول لهم، ونحن سندعم ذلك".وأكد أنه لا حديث حتى الآن حول رفع العقوبات الأممية عن طالبان، مشيرا إلى أنه يتعين القيام بالخطوات الأولى؛ من أجل تعزيز عملية التفاوض في أفغانستان.