وزير لبناني: سأعرض على الحكومة تصورًا واضحًا لعودة النازحين السوريين

قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان إنه سيعرض على مجلس الوزراء، تصورا واضحا لحل أزمة النازحين السوريين داخل لبنان وعودتهم إلى سوريا ، مشيرا إلى أن ملف النزوح السوري تم استغلاله من قبل بعض القوى السياسية في محاولة لتصوير حزب القواتاللبنانية على أنه ضد عودة النازحين وذلك خلافا للحقيقة والواقع ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد الوزير قيومجيان أن موقف حزب القوات اللبنانية واضح بضرورة الإسراع في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مشيرا
وأشار إلى أن وزراء حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة كانوا مصرين على أن تكون خطوات إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، مدروسة ويتم اتخاذها من قبل الحكومة مجتمعة، مع التمسك بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة بلبنان.
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