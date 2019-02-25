كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الجزائري: صناديق الاقتراع ستحسم مسألة الولاية الخامس لبوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الاثنين، إن "صناديق الاقتراع" ستحسم مسألة الولاية الخامس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي أثارت الكثير من الجدل في البلاد ودفعت الجزائريين للخروج إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية.

وأطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا، الأحد، لليوم الثالث على التوالي في العاصمة احتجاجا على سعي بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في أبريل المقبل.

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وتجمع مئات الأشخاص في وسط الجزائر العاصمة للتظاهر ضد خطوة بوتفليقة، بدعوة من حركة "مواطنة"، فيما توجه الرئيس إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية.

كما ندد صحفيون من الإذاعة الجزائرية، الأحد، بعدم السماح لهم بتغطية المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا، و"غياب الحياد في معالجة الأحداث السياسية".