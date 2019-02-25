كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة بريطانيا تدرس تأجيل عملية "البريكست" إذا فشل تصويت البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس حكومة بريطانيا خيارات مختلفة، تشمل احتمال تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا فشل البرلمان في الموافقة على صفقة رئيس الوزراء تيريزا ماي في 12 مارس، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

ومع مرور 32 يومًا فقط حتى تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن قرار ماى بتأجيل التصويت على اتفاقها زاد من حدة الرفض مع البرلمان، الذي ينقسم بشدة حول كيف، أو حتى ما إذا كان يجب على البلاد مغادرة التكتل.

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وقبل التصويت يوم الأربعاء في الخطوات القادمة لماى، يصعّد المشرعون محاولات منع رئيسة الوزراء من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، وهو سيناريو يقول العديد من الشركات إنه قد يلحق الضرر بخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وستشمل العديد من خططهم تمديد المادة 50، التي أدت إلى فترة المفاوضات التي استغرقت عامين من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مما أخر تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 29 مارس.