كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: إنهاء الانتهاكات الإنسانية يرتبط بإنهاء الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الاثنين، عن أمله بأن تتعامل المنظمات الإنسانية بحيادية مع الوضع في اليمن.

وفي كلمة له أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، شدد عبد الملك على أن "الحكومة تولي ملف الانتهاكات اهتماما خاصا"، معتبراً أن "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان يرتبط بإنهاء انقلاب الحوثيين".

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وشدد رئيس الوزراء على أن "مستقبل اليمن الآمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب"، مناشداً المجتمع الدولي لدعم اليمن "في تحقيق السلام العادل والشامل".