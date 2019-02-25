كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحث الهند وباكستان على تخفيف حدة التوتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الاتحاد الأوروبي من باكستان اتخاذ إجراءات "واضحة ومستمرة" لا تستهدف جميع الجماعات الإرهابية خار الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة فحسب، بل كذلك الأفراد الذين يزعمون مسؤوليتهم عن الهجمات في أعقاب الهجوم الإرهابي في بولواما.

وحثت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، باكستان والهند على الإسراع في تخفيف حدة التوتر الذي تراكم بعد هجوم.

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ووفق صحيفة "ناشيونال هيرالد إنديا"، فقد تحدثت مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، يوم أمس الاحد، وناقشت الوضع الحالى، وقالت، إن الاتحاد الأوروبي أيضًا على اتصال مع الهند، وفقا لما ذكره وفد من الاتحاد الاوروبى فى بيان.

كما أكدت "موغيريني"، على ضرورة "الاستمرار في التصدي للإرهاب بما في ذلك الإجراءات الواضحة والمستمرة التي تستهدف ليس فقط جميع الجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية المدرجة في الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الأفراد الذين يتبنون المسئولية عن مثل هذه الهجمات".

وقالت، إن سياسة الاتحاد الأوروبي دأبت على تشجيع الحوار بين باكستان والهند لتسوية الخلافات.