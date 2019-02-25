كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يعلق على توجيه صواريخ "تسيركون" إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على تقرير قناة "روسيا-1" حول النقاط، التي يتمكن صاروخ "تسيركون" من ضربها في الولايات المتحدة، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتحدث عن استخدام محتمل للصواريخ، ولم يذكر موقعا جغرافيا محددا.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يتدخل في السياسة التحريرية للقنوات التلفزيونية.

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وأضاف "نحن لا نتدخل أبدا ولا يمكننا التدخل في السياسة التحريرية لقنواتنا التلفزيونية، حتى الحكومية. لذلك في هذه الحالة، لابد من توجيه السؤال إلى القناة مباشرة. وأريد أن ألفت الانتباه إلى أنه في الواقع، عندما تحدث الرئيس عن إمكانية تعرض بلادنا للخطر في حال نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتوجيهها إلينا، فسوف نضطر عندئذ لفعل الشيء ذاته. وتوجيه صواريخنا على منصات الإطلاق ومراكز اتخاذ القرار. ألفت انتباهكم إلى أن الرئيس لم يذكر أي موقع جغرافي بهذا الصدد".