اندلاع النيران بشاحنة مساعدات أمريكية على الحدود الكولومبية –الفنزويلية (فيديو)

اندلعت النيران في شاحنة تابعة لقافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية، المخصصة لفنزويلا، عند الحدود الكولومية - الفنزويلية.

واحترقت شاحنة المساعدات التي ترفض القوات الموالية لنيكولاس مادورو إدخالها إلى البلاد بسبب مصدرها، فى نفس اليوم الذى أطلقت فيه القوات الفنزويلية الموالية لمسيل للدموع والرصاص المطاطى على متظاهرى المعارضة الذين يتظاهرون من أجل السماح بدخول المعونات.