كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال مسئول أفغاني وإصابة آخر فى هجوم مسلح فى إقليم ننجرهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أفغانى، اليوم الاثنين، إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص موظفا فى بلدية تورخام الحدودية فى إقليم ننجرهار بشمال أفغانستان.

وقال عطا الله خوجانى المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن المسلحين فتحوا النار بمسدسات صامتة على اثنين من مسؤولى إدارة ترخيص البلدية، حيث كانا فى طريقهما إلى فندق.

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ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.