كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار فى الحديدة بسبب الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، بتأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة اليمنية بسبب تعنت ميليشيات الحوثى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية أن الفريق الحكومى حمل ميليشيات الحوثى مسئولية عدم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار فى الحديدة.

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وتقضى المرحلة الأولى من الاتفاق بانسحاب مليشيات الحوثى من الصليف ورأس عيسى بمسافة 5 كيلومترات، بينما تنسحب قوات الشرعية بمسافة كيلو متر، وكذلك فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر.