العربي الناجي: بركان تمكن من تدبير مباراته أمام الرجاء ولا يمكن الحديث عن التأهل حاليا-فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

اعترف العربي الناجي، لاعب نهضة بركان، أن ضعط المباريات القارية والمحلية يؤثر على الجانب البدني للفريق، خصوصاً وأن المجموعة أصبحت مطالبة بخوض 3 مباريات في ثمانية أيام فقط.

وأوضح الناجي بعد فوز نهضة بركان على الرجاء الرياضي، مساء أمس الأحد، برسم ثالث جولة من دور مجموعات كأس “الكاف”: “المخزون البدني للاعبين يتأثر، لكن المعد البدني للمجموعة يقوم بعمل كبير لتأهيل اللاعبين والاشتغال معهم على النقاط السلبية التي يمكنها التأثير عليها”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن فريقه تمكن من الحد من خطورة الرجاء الرياضي منذ بداية المباراة، كما استغل المرتدات التي ساهمت في تسجيل أربعة أهداف، والتي تعد مهة في مشوار المجموعة القاري.

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أما بخصوص حظوظ بركان في التأهل إلى الدور المقبل، قال العربي الناجي: ” لا نفكر في التأهل حالياً، نحن نخوض مباراة بمباراة، وبالتأكيد تحقيق نتائج إيجابية سيزكي صدارتنا للمجموعة وأيضاً التقدم صوب المراحل المقبلة من العرس الكروي الإفريقي”.

وتمكن نهضة بركان من مباغثة النسور الخضر في مباراة استضافها مركب الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد بأربعة أهداف لاثنين، وهو ما جر على المدرب باتريس كارتيرون واللاعبين والمكتب المسير، غضباً جماهيرياً كبيراً، خصوصا وأن المجموعة مقبلة على مباريات هامة قارياً وأيضا محلياً.