موقف محرج.. البيغ يتلفظ بكلمة نابية في نشرة الأخبار على “دوزيم”

وقع الرابور توفيق حازب، أمس الأحد، في موقف محرج بسبب زلة لسان، عندما حل ضيفا على نشرة القناة الثانية.
وتلفظ “دون بيغ” بكلمة نابية، لكنه سرعان ما تدارك الموقف، وفي المقابل انتبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزلة لسانه، ونشروا مقطع الفيديو، الذي يوثق لها.
وكان البيغ يتحدث عن الفئة، التي لا يعجبها النوع الغنائي، الذي يقدمه، ونطق بالكلمة النابية، وعلى الرغم من أنه لم يكملها إلا أن المشاهد المغربي انتبه إليها.
وخلق البيغ مرة أخرى الجدل بزلة اللسان غير المقصودة، وعبر كثيرون عن غضبهم منه، خصوصا أن التلفاز تشاهده العائلات.
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