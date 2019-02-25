250 من الكلاب المدربة في المغرب للكشف عن المخدرات والعبوات الناسفة – صور

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عدد الكلاب المدربة، التي يتوفر عليها المغرب، والتي تساهم في عدد من التدخلات.

وأفادت مديرية الحموشي أن هناك أكثر من 250 من الكلاب المدربة للشرطة تساهم في المراقبة الحدودية، وتأمين التظاهرات الكبرى.

وتم تدريب هذه الكلاب، حسب المصدر ذاته، على كشف المخدرات، والمواد المحظورة، والتنقيب على المتفجرات، والعبوات الناسفة، ورصد الأوراق المالية، علاوة على التدخل في حالة الكوارث.

وفي مجال الشرطة السينو- تقنية، تتميز الشرطيات بخدمتهن.