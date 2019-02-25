حناء ميغان ماركل وحديثها مع طفلتين يشغلان اهتمام الصحافة البريطانية

ركزت الصحافة البريطانية على الاحتفال بالأميرة “ميغان ماركل”، التي تزور المغرب رفقة زوجها الأمير “هاري”، عبر وضع الحناء على يدها كونها حاملا، ويدخل ذلك ضمن التقاليد المغربية.

وزار “هاري وميغان”، أمس الأحد، دار لإيواء الطالبات في منطقة أسني، وهي تابعة لجمعية “التربية للجميع” في منطقة مراكش، وهناك احتفلت الفتيات بها بوضع نقش الحناء على يدها.

صحيفة “الديلي ميل”، عنونت مقالها حول الزيارة بـ”حفلة حناء لميغان! وشم مؤقت لدوقة ساسكس للاحتفال بحملها أثناء زيارتها إلى منزل في الأطلس بجبال الأطلس المغربية مع الأمير هاري.”.

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وكتبت “ذا صن”: “الحناء على يد الأم المقبلة..”، وتطرقت إلى واقعة حديث “ميغان” مع طفلتين خلال زيارتها لمدرسة، وكشفت أنهما تدعيان رانيا (سنتين) وريحانة (5 سنوات)، وحاولت الدردشة معهما باللغة الفرنسية.

وتطرقت الصحيفة ذاتها إلى طقوس الاستقبال، التي خصصتها المؤسسة للأمير “هاري”، وزوجته، وتدخل في إطار التقاليد المغربية.

ويقوم دوق “ساسكس” الأمير “هاري”، وعقيلته دوقة “ساسكس” الأميرة “ميغان”، بزيارة للمغرب لمدة ثلاثة أيام، واستقبلا من طرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ليلة أول أمس السبت.