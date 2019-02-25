الممثل حسين فهمي: “مليارات الدولارت ترمى في المغرب بدلا من مصر” 

ناشد الفنان المصري حسين فهمي، بتقوية الاستثمار في السينما في بلده مصر، وقال إن الأجانب يدرون أموالا على المغرب، بسبب السينما، ويجب العمل على جذبهم من طرف السينما المصرية.
وتحدث فهمي، في برنامج صاحبة السعادة على قناة “dmc”، قبل أيام، وقال: يجب أن يصور الأجانب عندنا.. هم، حاليا، يتجهون نحو المغرب.. مليارات الدولارات ترمى في المغرب”.
وأردف الممثل المصري: “احنا السينما مصر الأساس وجب أن ننتشر فالوطن العربي ليس على مستوى السينما فقط، بل على مستوى المسرح، والتلفزيون.. لا يجب أن نضعف أنفسنا لصالح آخرين.. “.
وتعتبر مصر من بين الدول المتميزة في الانتاجات الفنية، وفي المقابل يتوفر المغرب على إمكانيات سياحية تجعله قبلة للأجانب لتصوير أعمال عالمية.
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