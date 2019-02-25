الرجاء على صفيح ساخن.. سخط جماهيري على الزيات وسيناريو “جيرار” مرشح ليتكرر مع كارتيرون

رفعت جماهير فريق الرجاء البيضاوي من حدة الضغط على رئيس النادي، جواد الزيات، بسبب توالي النتائج السلبية وتواضع أداء الفريق في المباريات الأخيرة، سواء في البطولة المحلية أو في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، وانفجر احتقان الجماهير على إدارة النادي ورئيسها مع مباراة الأمس أمام النهضة البركانية.

ووجه الآلاف من أنصار الأخضر، انتقادات لاذعة لجواد الزيات، مباشر بعد انتهاء المباراة التي جمعت الرجاء بالنهضه البركانية، أمس الأحد بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ثالث جولات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكالت له وابلا من الشتائم، متهمة إياه بالتسبب في ما آلت إليه الأوضاع داخل الفريق، كما رفعت في وجهه شعار “إرحل”.

وترى الجماهير الخضراء، بان إدارة النادي هي المسؤولة الأولى عن ما يحدث للفريق، بسبب فشلها في تدبير مرحلتين هامتين وفارقتين في مسار النادي، الأولى تتمثل في الانتقالات الشتوية الماضية، التي لم يجلب فيها الفريق أسماء وازنة قادرة على تقديم الإضافة في مجموعة من المراكز، والثانية تتجسد في فشل تدبيرها لمرحلة ما بعد إقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بجلب مدرب فرنسي إسمه كارتيرون، فشل في وضع بصمته وإخراج الفريق من أزمته.

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الزيات وفي آخر خرجاته الإعلامية دافع عن كل خياراته، خاصة تلك المتعلقة بالميركاتو الشتوي، وكذا بتعيينه للمدرب كارتيرون، غير أن المباراة القادمة للفريق، أمام الجيش الملكي، في “كلاسيكو” الكرة المغربية، ستكون منعطفا حساما في تحديد مسار النادي، خاصة مدربه الفرنسي كارتيرون.

ويرى العديد من المتتبعين أن سيرناريو الفرنسي الآخر “ريني جيرار” المدرب السابق للوداد البيضاوي، سيتكرر مع باتريس كارتيرون رفقة الرجاء، وأي نتيجة سلبية في مباراة الجيش القادمة، ستعني مغادرته للفريق، بعد حوالي شهر من تعاقده معه.