نبض_الشبكة: رامي مالك والأوسكار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دشن المصريون وسم (هاشتاغ) "#رامي_مالك"، على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء بفوز الممثل الأميركي من أصل مصري، بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيميّة"، ليكون بذلك أول عربي يحصل على الجائزة.

وشكر مالك في كلمة ألقاها بعد تسلمه الجائزة، اليوم الإثنين، عائلته على المساعدة التي قدمتها له في الوصول إلى درجة تمثيل احترافية، مشددا على أنه يشعر اليوم، بعد أن عانى في طفولته من أزمة بالهوية، بالفخر تجاه هويته الأميركية والمصرية التي ورثها عن ذويه المهاجرين، على حد سواء.

وأثار فوز مالك، مشاعر البهجة والفرح بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب، وخصوصا المصريين منهم، الذين أكدوا أن بإمكانهم الوصول إلى مناصب كثيرة عند إتاحة الفرص الملائمة لهم، في إشارة إلى أن دول المهجر، وخصوصا الغربية منها، تُقدم للمهاجرين أوضاعا أفضل مما تقدمه لهم بلادهم.

وقال سيد فاروق:

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وانتهزت هناء فرصة نجاح مالك، للتأكيد على ضرورة دعم الأهالي لأطفالهم في تحقيقي أحلامهم:

وأشارت إيمان محمود إلى أن:

وافترض أيمن بدوي، بشكل فكاهي، أن مالك عاش حياة مصرية تقليدية بسيطة، لكنه رغم ذلك استطاع النجاح:

وقالت زينة يزيجي: