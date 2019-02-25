انت الان تتابع تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي: تمريناتنا مع قطر "شراكة عسكرية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 12:46 مساءً - اعتبر ويليام غرانت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى العاصمة القطرية الدوحة، أن تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر، تشكل خطوة كبيرة في الشراكة العسكرية بين البلدين.

ونشر غرانت، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أمس الأحد، "صوراً مهيبة من تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر".

وأضاف: "تحلق المقاتلة الأمريكية النسر "F-15E" والقاذفة الأمريكية "بي ون بي لانسر"، جنبا إلى جنب مع طائرات "ميراج 2000" التابعة للقوات الجوية القطرية. خطوة كبيرة في شراكاتنا العسكرية".

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كما نشرت وزراة الدفاع القطرية، صوراً من التمرين العسكري عبر حسابها على "تويتر". وقالت "القوات الجوية الأميرية القطرية تنفذ تمرين مشترك مع القوات الأمريكية".

وقالت الوزارة في بيان أرفقته مع الصور: "قامت القوات الجوية الأميرية القطرية بتمرين مشترك مع القوات الأمريكية لإسقاط المعدات متمثله بجناح النقل الجوي، وذلك لسعي القوات الجوية في تطوير قدراتها الجوية، وكذلك لتقديم الدعم الإنساني بإنزال المساعدات الإنسانية للدولة التي تعاني من كوارث طبيعية عند تعذر الهبوط بتلك المناطق".

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة الدوحة.

وشهدت العلاقات بين قطر والولايات المتحدة تقارباً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد تعرّض قطر لحصار من السعودية والإمارات والبحرين (يونيو 2017)، حيث وقَّع الجانبان العديد من مذكرات تفاهم لترسيخ الحوار والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم لمكافحة الاتّجار بالبشر.