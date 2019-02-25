شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش تعيد فحص الإجراءات الأمنية في مطاراتها بعد محاولة اختطاف فاشلة والان مع التفاصيل

أعادت السلطات الأمنية في بنغلاديش فحص إجراءات الأمن في مطاراتها بعدما حاول رجل، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية بحسب التحقيقات الأولية، خطف طائرة كانت متوجهة إلى دبي مساء الأحد .

وتمكنت القوات الخاصة، مساء الأحد، من إنقاذ 148 راكبا وطاقم طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة بيمان بنجلاديش في عملية في مطار شيتاجونج (جنوب)، حيث كانت الطائرة المنطلقة من دكا تتحضّر للإقلاع بركاب جدد نحو الإمارات.

والخاطف -الذي قيل إنّ اسمه مهدي وعمره 25 أو 26 عاما- أصيب برصاص قوات الأمن وتوفي بعد اعتقاله بقليل وكان يحمل بطاقة للسفر من دكا إلى شيتاجونج.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تحاول السلطات فهم كيف نجح الشاب بدخول الطائرة وهو يحمل سلاحا تقول التحقيقات الأولية إنه كان زائفا.

وقال رئيس الطيران المدني نعيم حسن إن "التحقيق جارٍ" ومن المستحيل نظريا اختراق الأمن (في المطارات) لأن النظام وضعته المنظمة الدولية للطيران المدني".

وقال أحد الركاب للإعلام إن الخاطف أطلق رصاصتين بعد 10 دقائق من إقلاع الطائرة من دكا لكن السلطات قدّرت، الإثنين، أن مسدسه كان مزيفا.

وأكد نعيم حسن أن الخاطف كان "يعاني من اضطرابات نفسية. وسبب قيامه بالعملية يعود لمشاكل مع زوجته، وأراد التحدث مع رئيسة الوزراء" الشيخة حسينة.