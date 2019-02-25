شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني : إنهاء إنتهاكات حقوق الإنسان مرتبط بإنهاء الإنقلاب والان مع التفاصيل
أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، أن مستقبل اليمن الآمن لن يتحقق إلا بإنهاء إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية وعودة الشرعية إلى مؤسسات الدولة .
وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن أمله أن تتعامل المنظمات الإنسانية بحيادية مع الوضع في اليمن .. مناشداً المجتمع الدولي أن يدعمنا في تحقيق السلام العادل والشامل
وشدد في كلمة له أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين على أن "الحكومة تولي ملف الانتهاكات اهتماما خاصا" .
وقال أن إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان يرتبط بإنهاء انقلاب الحوثيين .. لافتاً إلى ضرورة أن التوصل لحل سياسي وفقا للمرجعيات .
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