شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تبحث مع الخارجية الأندونيسية معالجة إقامات الطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل
بحث سفير اليمن في جاكرتا الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم الإثنين، مع مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاندونيسية السفير سونركو أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الاندونيسية وضرورة معالجة موضوع اقاماتهم .
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المسئول الاندونيسي ان وزارة الخارجية تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا وقد تم التواصل مع مصلحة الهجرة والجوازات لحل إشكالية الطلاب.
كما أشار السفير الشميري إلى أن السفارة تنوي فتح مدرسة يمنية دولية في جاكرتا العام الجاري لمواجهة تزايد أعداد الجالية اليمنية وقدوم الكثير من الأسر اليمنية إلى اندونيسيا وحاجتهم لوجود مدرسة يمنية دولية.
بدوره أبدى المسئول الاندونيسي استعداد وزارة الخارجية تقديم التسهيلات اللازمة لمنح ترخيص إنشاء المدرسة.
وكان الشميري تطرق الى مستجدات الأوضاع في اليمن وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وتملصها من استحقاقات السلام وعدم رغبتها في إنهاء الحرب وعد التزام الميليشيا ببنود اتفاقية ستوكهولم.
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