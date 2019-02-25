شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق كميات كبيرة من الاسماك في سواحل شبـوة والان مع التفاصيل

تداول ناشطون ومواقع إخبارية، صورة لكميات كبيرة من الأسماك، قالوا أن الأمواج قذفتها أمس إلى البحر العربي بمديرية رضوم في محافظة شبوة .

وتظھر صورة ملتقطة عدد كبیر من الأسماك النافقة یقذفھا الموج على سواحل شبوة.

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وقالت مصادر محلیة في شبوة إن الأسماك النافقة انتشرت في سواحل مدیریة رضوم، وخاصة في منطقة بلحاف وبعض سواحل البحر العربي، لكنها لم توضح أسباب النفوق .

بهذا الصدد، طالب صیادون من أبناء محافظة شبوة وزارة الثروة السمكیة سرعة التحرك والتحقیق في أسباب نفوق ھذه الكمیات من الأسماك قبل تفاقم المشكلة ونفوق المزید من الثروة السمكیة في البحر العربي.

ولم تتضح بعد أسباب النفوق، وھي أول مرة تشھد سواحل شبوة حادثة من ھذا النوع، ویرجح صیادون أن یكون نفوق الأسماك بسبب تسرب مواد سامة من مخلفات النفط الخام أو استخدام وسائل غیر مشروعة أثناء اصطیاد الأسماك.