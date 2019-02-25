شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يستبعد إلتزام الحوثيين بإعادة الإنتشار في الحديدة والان مع التفاصيل

أستبعد وكيل وزارة الإعلام الدكتور عبده مغلس، التزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بالانسحاب ونزع الألغام، متهما إياهم بممارسة الخداع على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من خلال إشعارها قبل الاجتماع الدوري بخصوص اليمن بأنهم ملتزمون بتنفيذ الاتفاق، ثم تمردوا كما هي عادتهم.

وقال مغلس لصحيفة عكاظ السعودية، أن الميليشيات لن ينزعوا الألغام ولن يلتزموا بالإنسحاب طالما لم يكسَروا عسكرياً ويسمح لهم بممارسة الخداع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويتحدثون أنهم أقلية مع أنهم ليسوا أقلية عرقية أو دينية وإنما عنصرية نازية وفاشية لا تقبل الآخر.

وشدد على أن اليمن لا يمكن أن يستقر أو يتحقق الأمن الإقليمي والعالمي إلا بالقضاء على هذه العصابات الإرهابية التي لا تقل خطراً عن تنظيم «القاعدة».

وعطلت ميليشيات الحوثي مجدداً، اليوم الاثنين، تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة لأجل غير مسمى، وذلك بعد تأجيل أمس الأحد.