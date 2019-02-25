شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في مقاومة حجور : الميليشيات أجبرت 500 اسرة على النزوح وأغلقت 100 مدرسة والان مع التفاصيل

تمكنت مقاومة حجور من صد هجمات شنتها الميليشيات منطلقة من مديريتي كشر وأفلح الشام، وكبدت القبائل الميليشيات قتلى وجرحى وأجبرتها على التراجع نحو مناطق تمركزها .

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن القيادي في مقاومة حجور الشيخ أبومسلم الزعكري، قوله أن القصف المتواصل للميليشيات على مناطقهم أجبر نحو 500 أسرة على النزوح إلى مناطق مجاورة، وهم يعيشون في أوضاع إنسانية مأساوية، كما أدى حصار الحوثيين لحجور وكشر إلى تعطيل العملية الدراسية وإغلاق أكثر من 100 مدرسة، موضحاً أن الميليشيات تمنع وصول الماء والأدوية والغذاء عن الأهالي.

وأشار إلى إن رجال المقاومة تمكنوا من إفشال هجمات حوثية على مناطق جبل بني شهر وبني عساف والعكاشية ووقرية الجابرة، وكبدوهم قتلى بينهم قيادات ميدانية، كما تم تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للميليشيات.

وأوضح الشيخ الزعكري أن الميليشيات عقب فشل أي هجوم لها في محيط حجور تقوم بقصف القرى والمناطق السكنية بالمدفعية والدبابات كرد فعل انتقامي، كما حدث أمس في منطقتي القيم والحديتين بالعبيسة، وكذا في قلعة بني موسى بقرية السودة شمال كشر، والتي تعرضت لقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، ما تسبب في أضرار بالقلعة الأثرية، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مصادر النيران لإيقاف الهجمات.