شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية-الأوروبية بشرم الشيخ تواصل أعمالها لليوم الثاني والان مع التفاصيل
الخليج 365- تواصل القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "في استقرارنا .. نستثمر"، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابة 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وتستهل فعاليات اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود العربية والأوروبية المشاركة في القمة تعقبها جلسة "حوار تفاعلي" مغلقة لمناقشة سبل التعامل مع التحديات الإقليمية، لتعقد بعدها الجلسة العامة الثانية بحضور رؤساء الوفود التي تتناول تعزيز الشراكة العربية - الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، تليها جلسة ختامية ثم مؤتمر صحفي للإعلان عمّا تم الاتفاق عليه خلال القمة.
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