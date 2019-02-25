شكرا لقرائتكم خبر عن دويد : الميليشيات تسعى جاهدة للمراوغة والخداع في الحديدة والان مع التفاصيل

قال عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في الحديدة العميد صادق دويد، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تسعى جاهدة في كل تحركاتها مع المبعوثين الدوليين والدول الفاعلة إلى المراوغة والخداع.

وفي تصريح لصحيفة عكاظ، أشار دويد إلى أن عدم انسحاب مليشيا الحوثي من الموانئ والذي كان مقرراً أمس (الأحد) إلى أنهم يريدون أن يتم ذلك دون آلية رقابة فعالة .. معرباً عن أمله أن يكونوا صادقين وينسحبوا اليوم (الإثنين) ولكن من خلال تجربتنا الطويلة معهم لا نعتقد أنهم بالجدية المطلوبة، مضيفاً

ويأتي هذا التأجيل بعد تأخير لنحو شهرين، بسبب تعنت مليشيا الحوثي وخرقها اتفاق ستوكهولم ما يزيد على ألف مرة، كان من المفترض أن تبدأ أمس (الأحد)، المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة، والتي تقضي بانسحاب الانقلابيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات، فيما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً، إلا أن الموعد تأجل إلى اليوم (الإثنين).

ووصفت الحكومة اليمنية حجج مليشيا الحوثي تأجيل إعادة الانتشار في الحديدة بأنها «واهية»، مؤكدة أن عرقلة إعادة الانتشار بحجة نزع الألغام هروب من تنفيذ اتفاق ستوكهولم.