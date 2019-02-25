شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات داخلية بين الحوثيين تعطل مجدداً إعادة الإنتشار بالحديدة والان مع التفاصيل

عطلت ميليشيات الحوثي مجدداً، الاثنين، تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة لأجل غير مسمى، وذلك بعد تأجيل أمس الأحد.

وأفاد مصدر حكومي بأن خلافات داخلية بين قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعرقل تنفيذ إعادة الانتشار، وبالتزامن مع ذلك، واصل الانقلابيون خرقهم وانتهاكهم للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار في الحديدة.

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كما كثفت الميليشيات استهدافها لمواقع الجيش اليمني شرق مدينة الحديدة، ومديريتي حيس والدريهمي جنوب الحديدة.

وبهذا الشأن، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن الفريق الأممي المخول بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد رفض مقترحاً تقدمت به الحكومة بخصوص الممرات الإنسانية للمواد الغذائية يضمن لها التزام الميليشيات الحوثية بالاتفاق.

واعتبر الإرياني في تغريدة له أن رفض الفريق الأممي للمقترح يطرح علامات استفهام، خاصة أن الحكومة لم تطلب سوى إخراج كميات القمح المخزنة في صوامع البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش.