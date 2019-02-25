شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلتين الأولى والثانية لخطة إعادة الانتشار بالحديدة والان مع التفاصيل

يبدا اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، بإشراف مراقبين أمميين، وسط مخاوف من تعنت وعرقلة الميليشيات الحوثية لتنفيذ الخطة .

وبحسب المعلومات المتوفرة، تنص المرحلة الأولى من خطة إعادة الإنتشار على انسحاب مليشيا الحوثي من ميناءي "الصليف" و"رأس عيسى" مسافة 5 كيلومترات، خلال 4 أيام .

أما المرحلة الثانية في خطة إعادة الانتشار، والتي تم تحديد زمنها بـ7 أيام، سيكون طرفاها القوات الحكومية والمليشيا الحوثية، وتبدأ بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، بمسافة موازية لعملية الانسحاب في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تسليم خرائط بالألغام المزروعة لرئيس لجنة إعادة الانتشار.

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وتُلزم الخطة، مليشيا الحوثي بالانسحاب مسافة 350 متراً عن حي 7 يوليو، شرق مدينة الحديدة، مع القيام بنزع الألغام وإزالة العبوات والدفاعات القتالية والخنادق التي شيدتها في المنطقة.

وفي المقابل، ستقوم القوات المشتركة بخطوة تالية، وهي التراجع مسافة قدرها 3.75 كيلو من مواقعها إلى شرق دوار المطاحن، على أن تتم الخطوة خلال 7 أيام.

وتلقى الوفد الحكومي، تطمينات من كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسجارد، أكد فيها أنها سيقوم بـ "وضع الآليات الضامنة قبل الدخول في المرحلة الثانية وذلك عقب إتمام المرحلة الأولى".

وفي المرحلة الثانية، سيكون على مليشيا الحوثي، الانسحاب مسافة 30 كيلومترا خارج مدينة الحديدة، إلى أطرافها، لكنه لم يتم الاتفاق بعد، على المسافة التي ستتراجع فيها القوات الحكومية المشتركة.