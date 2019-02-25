شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فعالية في الأمم المتحدة عن جهود المملكة الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:19 مساءً, 25 فبراير 2019 م المناطق - وكالات ‏‎ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن فعالية في مقر الأمم المتحدة بجنيف يوم 26 فبراير الجاري، عن توجيه المساعدات في اليمن والتعريف بجهود المملكة فيها وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز الهياكل المحلية لتقديم الخدمات وتعزيز استدامتها وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.

‏‎ويرأس الفعالية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام علي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة بحضور وفد المملكة، ويشارك في الفعالية معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، ومعالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، ومساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فاليري جوارنيري، إضافة إلى ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية اليمنية .

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