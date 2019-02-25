“مفوضية اللاجئين” : عودة أكثر من 10 الآف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 5 أشهر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 10 دقائق - 1:10 مساءً, 25 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم ، عودة 12373 لاجئًا سوريًا الى لبلادهم منذ الفترة الواقعة بين 15 أكتوبر 2018 م ، حتى 20 فبراير من العام الحالي ، بحسب الأرقام المسجلة لدى قائمة العائدين لدى الحكومة الأردنية وسجل البيانات المسجلة لدى المفوضية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية محمد حواري في تصريح صحفي له ، أن العودة بالنسبة للاجئين السوريين كانت وما زالت طوعية ، واللاجئ وحده من يملك القرار بالعودة أو البقاء.

وأفاد حواري أن عودة اللاجئ تتم من خلال التنسيق بين السلطات الأردنية والمفوضية ، نافياً وجود أية قيود أو معوقات عليها، كما لفت إلى أن اللاجئ يملك الحرية في اتخاذ القرار دون ضغوطات ولا تدخلات من أي جهة.