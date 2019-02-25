القضاء الايراني يمنح الأولوية لملف مقتل عراقي في خرمشهر

أكد المدعي العام والثوري في مدينة خرمشهر جنوب غرب ايران، إن الأولوية قد منحت للبت في ملف مقتل عراقي في المدينة.
وقال حميد مراني بور، في تصريح صحفي، إن "الفريق الاستخباري والشرطة استطاعا تحديد هويات الضالعين في هذه الجريمة واعتقالهم في أقل من 48 ساعة".
وأضاف ان "خمسة أشخاص اعتقلوا على خلفية ارتكاب الجريمة والتي كان باعثها السرقة"، لافتا الى ان "جسد القتيل تم تحويله الى السلطات العراقية بعد تنفيذ اجراءات الطب العدلي".
ولفت الى ان "هذا الملف لم يكن ذات طبيعة أمنية ويتم البت فيه خارج الدور".
يشار الى أن شرطة خرمشهر اطلعت في يوم 10 شباط الجاري على مقتل عراقي يبلغ 42 عاماً على طريق آبادان - خرمشهر.
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