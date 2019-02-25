وزير الخارجية المصري ردا على إساءة أردوغان: لن ننزلق لمستواك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، التصريحات المسيئة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلاده "محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عن القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ"، قائلا: "نبتعد عن الانزلاق لهذا المستوى".

وجاءت تصريحات الوزير شكري، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة (MBC مصر)، بعد سؤال من مقدم برنامج حكاية حول "إذا ما كان هناك رد بشأن تصريحات أردوغان المتهجمة على مصر ورئيسها".

وأضاف وزير الخارجية المصري: "نأخذ هذه التصريحات على أنها تحمل قدرا من المحاولة للفت الأنظار بعيدا عن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر، ولهذا لم نتناول الأمر اليوم لأننا منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد".





وفيما يتعلق بدلالات انعقاد القمة الأوروبية العربية الأولى ببلاده، قال شكري: "مؤشر على أن مثل هذا المؤتمر كان ضروريا أن ينعقد في مصر باعتبارها مركز ثقل للعالم العربي وانتماءاتها المتعددة سواء للعالم العربي أو الإسلامي، أو كدولة متوسطية وأفريقية، بالإضافة إلى أن الحدث يتزامن مع رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي".

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وتابع: "كل هذا يعزز من موقع مصر كجامع لكل هذه الأطراف بتنوع انتماءاتها، والتي تأتي للتشاور والحوار في مصر من أجل بحث المستقبل المشترك".





وبخصوص آلية التعاون المشترك بين الدول الأوروبية ونظرائها العرب لمواجهة الإرهاب، حدد شكري 3 عناصر للعمل تتمثل في وحدة الرؤية بشكل شامل، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وأخيرا وضع إجراءات تتعامل مع هذه المهمة.

وتستضيف مصر على مدار يومي الأحد والإثنين، أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، بحضور رؤساء وزعماء أكثر من 25 دولة، وتبحث عددا من القضايا الإقليمية على رأسها إيجاد حلول للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.