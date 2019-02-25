تيريزا ماي: «الهجرة» أمر جيد لبريطانيا

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أكدت رئيس الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أن "الهجرة أمر جيد" لبلدها، في ردها على تصريحات نائبة استقالت من حزبها المحافظ، اتهمتها فيها بأن لديها "مشكلة مع الهجرة". وسُئلت "ماي": هل لديها مشكلة بشأن الهجرة؟.. فقالت: "لا. وكما قلت مرارا إن الهجرة أمر جيد لهذا البلد"، مشيرة إلى أن كل ما تهدف إليه هو "التمكن من التحكم فيها، طبقا لمخاوف الكثير من البريطانيين". كان موضوع الهجرة أحد المحاور الأساسية في المحادثات التي تجريها ماي مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب الصعب منه.
كانت النائبة المحافظة آنا سوبري، التي استقالت من حزب ماي بسبب ما وصفته "بأسلوب الحكومة الكارثي في معالجة الخروج من الاتحاد الأوروبي"، قد اتهمت ماي الأسبوع الماضي بأن لديها "مشكلة بشأن الهجرة". وشغلت "ماي" منصب وزيرة للداخلية لمدة ست سنوات وجعلت الهجرة إحدى النقاط الأساسية في المحادثات التي تجريها للانسحاب
كانت النائبة المحافظة آنا سوبري، التي استقالت من حزب ماي بسبب ما وصفته "بأسلوب الحكومة الكارثي في معالجة الخروج من الاتحاد الأوروبي"، قد اتهمت ماي الأسبوع الماضي بأن لديها "مشكلة بشأن الهجرة".
وشغلت "ماي" منصب وزيرة للداخلية لمدة ست سنوات وجعلت الهجرة إحدى النقاط الأساسية في المحادثات التي تجريها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتواجه رئيسة الحكومة البريطانية الكثير من الصعاب في إقناع النواب البريطانيين بخطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
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