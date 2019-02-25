القمة العربية الأوروبية تتصدر اهتمامات إعلام ألمانيا

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«بيلد»: الأوروبيون يرغبون في إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنهم ببساطة لا يغادرون الحي الجنوبي الشرقي الجار القريب لأوروبا ،في إشارة إلى الدول العربية

اهتمت وسائل الإعلام والصحف الألمانية بأنباء عقد أول قمة عربية أوروبية، أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشارت إلى دلائل عقد القمة وما تتضمنه من رسائل إلى دول العالم. وبثت قناة الـ«إيه آر ديه» الألمانية لقطات من افتتاح قمة شرم الشيخ ومقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أهمية القمة التي شاركت فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما اهتمت الصحف الألمانية بالقمة، إذ كتبت صحيفة «بيلد» اليوم الإثنين تعليقا على مشاركة ميركل واستقبال السيسي لها تحت عنوان «ميركل تلتقي قادة العالم في شرم الشيخ» وقالت: «إن الأوروبيين يرغبون في إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنهم ببساطة لا يغادرون الحي

كما اهتمت الصحف الألمانية بالقمة، إذ كتبت صحيفة «بيلد» اليوم الإثنين تعليقا على مشاركة ميركل واستقبال السيسي لها تحت عنوان «ميركل تلتقي قادة العالم في شرم الشيخ» وقالت: «إن الأوروبيين يرغبون في إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنهم ببساطة لا يغادرون الحي الجنوبي الشرقي الجار القريب لأوربا -في إشارة إلى الدول العربية- من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى». ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قوله أمس قبل بدء اجتماع القمة: «إن القمة نفسها هي بالفعل رسالة لبقية العالم». اقرأ أيضا| تفاصيل القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ أما صحيفة «برلينر مورجين بوست» فقد أبرزت افتتاح القمة، وتطرقت إلى مقتطفات من كلمه السيسي، التي دعا فيها إلى العمل معا لمواجهة الحرب ضد الإرهاب، إذ وصف انتشار الإرهاب مثل الطاعون ولفتت الصحيفة إلى قول الرئيس إنه لمكافحة الإرهاب يحتاج الطرفان على وجه السرعة إلى الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهته. وأضافت الصحيفة: «في شرم الشيخ، في قمة الجامعة العربية - الاتحاد الأوروبي الأولى، يريد الاتحاد تعزيز التعاون مع الدول في المنطقة المتضررة من الأزمات»، وتطرقت الصحيفة إلى دعوة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، المشاركين، أمس الأحد، إلى معالجة القضايا محل الخلاف معا. اقرأ أيضا| تيريزا ماي تستغل قمة شرم الشيخ للتفاوض حول بريكست Advertisements وكتبت صحيفة «دير تاجزشبيجل البرلينية» تقريرا حول القمة، تحت عنوان «الأوربيون والعرب يناضلون من أجل تعاون أوثق» فقالت: «إن القمة تعد أول قمة أوروعربية في المنتجع المصري تضم زعماء الاتحاد الأوروبي مثل أنجيلا ميركل، تيريزا ماي، جان كلود يونكر، في أول مؤتمر يضم قمة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الذي يضم ما يقرب من 30 دولة أوروبية وأكثر من 20 دولة عربية، وتثمن أوروبا غاليا جهود السيسي والحكومة المصرية في ضمان عدم سفر اللاجئين من بلادهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا». وأضافت الصحيفة أنه تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار» سيتركز جدول الأعمال على الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مناقشة النزاعات في سوريا واليمن وليبيا وكذلك عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط. اقرأ أيضا| السيسي يقيم مأدبة عشاء لزعماء القمة العربية الأوروبية أما موقع «دويتشه فيله»، فقال: «إن قادة دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي اجتمعوا أمس الأحد، في شرم الشيخ، لتعزيز التعاون بين دولهم، بينما تبدو قضية بريكست في خلفية القمة، لكنها يحتمل أن تبرز إلى الواجهة». وتطرق الموقع إلى افتتاح السيسي القمة وإلى مقتطفات من كلمته بالجلسة الافتتاحية، خاصة عندما أكد الرئيس أن انعقاد هذه القمة الأولى من نوعها ومستوى الحضور الرفيع فيها، خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما. اقرأ أيضا| رئيس المجلس الأوروبي: تغير المناخ يهدد الشعوب وأكد الرئيس أن القمة تعكس الاهتمام والحرص المتبادل لدى الطرفين العربي والأوروبي على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية، من أجل الوصول إلى رؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة التي تواجه التجمعين، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية. وحذر من تداعيات استمرار هذا النزاع على كل دولنا، قائلا إن استمرار النزاعات في سوريا وليبيا واليمن دون تسوية هو شكل من القصور ستحاسبنا عليه الأجيال القادمة. اقرأ أيضا| السيسي لشعوب المنطقة: لا تلتفتوا إلى دعاة الكراهية

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